Türkiye Hentbol Federasyonu ile maç analiz ve antrenman yazılım firması XPS Sidelines arasında, hentbol milli Takımları ve hakemlerini kapsayan 3 yıllık anlaşma yapıldı.ANKARA (İGFA) - THF Eğitim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge, "Anlaşma ile THF tarafından, maç analizleri, video analiz ve klipleri, taktiksel diagram paylaşımları, sporcuların performans ve sakatlık takipleri, antrenman planlamaları ve yönetimi alt başlıklarında hizmeti alınacak. Bu çerçevede kısa sürede eğitimler başlayacak ve uzman analistler yetiştirilecek." şeklinde konuştu.

90'dan fazla ülkede planlama, izleme, analiz ve iletişime odaklanan dünyanın en güçlü maç analiz ve antrenman yazılım firması XPS Sidelines, çok sayıda ülke hentbol federasyonu ile de ortak çalışma yürütüyor.