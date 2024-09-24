Son günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY), Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) satın alımı için görüşmelerde bulunduğuna dair bazı iddialar gündeme geldi. Ancak THY, bu bilgileri yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.BURSA (İGFA) - Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik'in, THY ile PIA'nın satışı konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirtmesinin ardından, medya organlarında bu konuya dair birçok haber yayınlandı. Bakan, ayrıca Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasına yakın olduğunu ve bu durumun ülkeye yeni finansal fırsatlar sunacağını ifade etti. Ancak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu’nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır.” dedi.

“BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNİN BAŞKA BİR ULUSAL TAŞIYICIYI SATIN ALMASI, BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLIDIR”

Havacılık analistleri ise büyük çaptaki bu tür satın alma süreçlerinin uzun sürdüğünü belirterek, Havayolu endüstrisinde konsolidasyon süreci devam ettiğini ancak bir havayolu şirketinin başka bir ulusal taşıyıcıyı satın almasının siyasi, ekonomik ve operasyonel zorluklar içerdiğini ifade ediyor.