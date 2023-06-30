Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 30 Haziran 2023 Cuma günü Keşan Belediyesi’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan Belediyesi’ne, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ile gelen Bakan Bolat’ı; AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mecit Erol, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Tahir Özçınar, Belediye Meclis Üyesi Tarık Uysal ile AK Parti Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Beril Üğdül karşıladı.

Ziyarette konuşan Helvacıoğlu, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ı Keşan’ımızda ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Bakanımız Ömer Bolat’a görevlerinde başarılar diliyor, kendilerineziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bakanımızı belediyemizde misafir etmekten onur duyuyoruz. Devletimizin, Hükümetimizin, Bakanlarımızın ve Milletvekilimizin güçlü desteği ile Keşan’ımızın kazanımları için çalışıyoruz. Hizmette başarıya giden yolu devlet belediye birlikteliği ile ortaya koyuyoruz. Halka hizmet etmek için her koşulda hep hazırız.” dedi.

Bolat ise misafirperverliklerinden ötürü Helvacıoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyarette Bakan Ömer Bolat’a Keşan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle özel olarak bastırılan pul ve yöresel ürünlerden oluşan sepet hediye etti.