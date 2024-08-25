Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 653 firma için izin belgesi düzenledi. Söz konusu izin belgesi verilen ve iptal edilenlerin listeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 68 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 23, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

–– 2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için TIKLAYINIZ –– 2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için TIKLAYINIZ –– 2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için TIKLAYINIZ –– 2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için TIKLAYINIZ