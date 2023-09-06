Uluslararası SIGN İstanbul, Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti Programı’na dahil edildi.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün heyecanla beklediği SIGN İstanbul 2023’e sayılı günler kaldığını ifade eden Tarsus Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, 21 -24 Eylül tarihlerinde, Tüyap Beylikdüzü’nde 24.’sü düzenlenecek fuara, yurt dışından yaklaşık 3 bin 500 doğrudan alıcının gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bozkurt, Ticaret Bakanlığı'nın alım heyeti desteğinin bu anlamda SIGN İstanbul ve katılımcıları için oldukça değerli olduğunu kaydetti.

Fuar, 4 gün boyunca dünyanın dört bir tarafından 24 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.