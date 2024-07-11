TÜİK'in verilerine göre Ticaret Satış Hacim Endeksi yıllık yüzde 3,8 oranında azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,8 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre Ticaret Satış Hacim Endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi ,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,8 arttı.

Aylık bazdaki verilere göre ise ticaret satış hacmi yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.