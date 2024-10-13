Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 arttıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı verilerine göre Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

AYLIK BAZDA SATIŞ HACMİ TİCARETTE YÜZDE 2,9, PERAKENDEDE YÜZDE 2,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.