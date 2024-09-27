İnegöl Belediyesi ile esnaf odaları işbirliğinde 37. Ahilik Haftasına özel program düzenlenerek odalara kayıtlı en eski üyelere plaket takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Yüzyıllardır esnaf teşkilatları aracılığıyla toplumda ticaret ahlakını, dürüstlük ve kardeşlik ilkelerini benimseten Ahilik kültürü, İnegöl Belediyesi ve esnaf odaları işbirliğinde toplumsal dayanışma ve ahlaki değerleri hatırlatmak amacıyla İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Anadolu’nun köklü esnaf ve sanatkâr geleneğini yaşatan ve bu yıl 37.Ahilik Haftası olarak düzenlenen kutlama programına; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, oda başkanları ve temsilcileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve odalara kayıtlı en eski üyeler ile aileleri katıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU EKİBİNDEN ŞED KUŞATMA TÖRENİ CANLANDIRMASI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 37.Ahilik Haftası kutlama programında ahilik kültürünün tanıtımının yer aldığı video gösterimi katılımcılara izletildi. Ardından İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi sahneye çıkarak kökenleri 13. yüzyıla dayanan ve gençlerin iyi bir şekilde yetişerek meslek edinmelerini, üretken birer birey olarak topluma yararlı olmalarını amaçlayan Ahilik teşkilatında kişinin aldığı eğitimin artık sona erdiğini ve mesleğini yapabilecek birikime sahip hâle geldiğini ilan etmek için yapılan şed kuşatma törenini canlandırdı. İlgiyle takip edilen tiyatro oyunu ise izleyicilerden tam not aldı.

‘’HATIRLAMAK VE HATIRLATMAK ÇOK KIYMETLİ’’

Gösteri sonrası kürsüye çıkan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sekiz yüz yıl önce başlayan ve günümüze kadar süren ahilik ve esnaflık kavramının hatırlatılması ve gelecek nesillere de bu kültürün yüklenmesinin kıymetli olduğunu belirtti. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’’Bugün 37.Ahilik Haftası için toplandık. Hatırlamak ve hatırlatmak çok kıymetli. Ahi Evran’ın sekiz yüz yıl önce bahsettiği ve bugüne kadar ulaşan, bugün de bu öğreti ile gelmiş her birimizin yeni başlayan esnaflarımıza hem de gelecek nesillerde esnaflık yapacak kardeşlerimize hatırlatmak anlamında hepimize görevler düşüyor. Bugün esnaflık teşkilatı geçmişte de ahilik olan bu güzel ve ahlaklı kültürünü her bir kardeşimize yüklemek hepimizin görevidir. Ahilik kavramını başardığımızda en güzel ticaret ve esnaflık yapanlar yine bizler olmuş olacağız. Aramızda çok değerli üstatlar, geçmişten bu güne uzun yıllardır bu işleri icra etmiş olan kıymetli büyüklerimiz var. İnegöl’ümüze emek ve katkı veren, çıraklar ve yeni ustalar yetiştiren tüm kıymetli esnaflarımıza ve büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Onların da el verdiği yeni jenerasyon da inşallah hem bugünü hem de yarını öğretip yaşıyor olacak. Bu güzel programın icra edilmesinde katkı ve destek sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 37.Ahilik Haftamız kutlu olsun.’’ dedi.

‘’ÖZÜMÜZÜ TEKRAR HATIRLATMAK ADINA BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’’

Daha sonra söz alan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise konuşmasında, ‘’Özümüzü tekrar hatırlatmak adına bir program gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımızın ticaret ve sanayiye geçebilmesi için öncelikle esnaflıktan geçip, esnaf terbiyesi alarak, işlerini büyüterek, ticaret ve sanayiye geçtiklerini biliyoruz. Bizim mayamızda esnaflıktan geliyor. Ahilik kelimesinin anlamını okuduğumuzda eminim ki kendi içimizde ve işletmelerimizde uygulayabildiğimizde zaten nereye varılacağı net bir şekilde belli olur. Başta Ahi Evran olmak üzere bu kaide ve kurallara uyan tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kültürümüz geleneğimiz aslında bizleri bu kaidelerden buralara getiriyor. Programı düzenleyen başkanlarımıza teşekkür ediyor, 37.Ahilik Haftamızı kutluyorum.’’ ifadelerine yer verdi.

‘’AHİLİK KÜLTÜRÜ BİR YAŞAM FELSEFESİDİR’’

Düzenlenen programa katılan Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ise bu güzel organizasyon için teşekkürlerini ileterek, ‘’37.sini kutladığımız Ahilik Haftasında Ahi Evran’ın en beğendiğim sözlerinden biri ile başlamak istiyorum. ‘’Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. O kadar anlamlı cümleler ki 13.yüzyıldan bu yana adeta bir yaşam felsefesidir ahilik kültürü. Buradan gelen engin ve zengin tecrübelerimizi gençlerimize yaşatmamız gerekiyor ki geleceğimiz oluşsun. 37.Ahilik Haftası’nda İnegöl’de de güzel bir organizasyon ile kutlanıyor. Bu organizasyon benim de çok dikkatimi çekti. Düzenleyen, katkı ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ahilik Haftamızı kutluyorum.’’ dedi.

‘’AHİLİK; ESNAF VE SANATKÂRIN ARASINDA DAYANIŞMANIN ADIDIR’’

Son olarak esnaf odaları adına konuşma yapan İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok ise, ‘’ Ahilik; esnaf ve sanatkârın arasında dayanışmanın, dürüstlük, ahlak, ticaret ve mesleği teşvik eden bir toplum düzeni olarak bilinir. Ahi Evran Haftası sadece ekonomiyi değil aynı zamanda sosyal ve ahlaki değerleri ön plana çıkaran bir öğreti olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu vesileyle 37.Ahilik Haftasını kutluyor, destek sunan herkese teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

Konuşmalar sonrası ahilik kültürünün gelişmesinde emeği geçen odalara kayıtlı en eski üyelere protokol üyeleri ve esnaf oda başkanları tarafından plaket ve ödül takdimi yapıldı. Program hatıra fotoğrafının çekimi ile son buld