Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 34. toplantısını gerçekleştirdi.

Tarifiye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik ülke genelindeki denetimlerde, fiyat tarifesi üzerinde satış yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye de 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle: