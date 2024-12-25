Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyardı. Bakanlık, vatandaşlardan da, açgözlülük yapan işletmeleri de bildirmelerini istedi.ANKARA (İGFA) - Doğrudan 7 milyonu etkileyen asgari ücret konusunda dün açıklanan 2025 yılı rakamı sonrasında ilk uyarı Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Ticaret Bakanlığı, yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22 bin 104 TL olan net ücretin tüm çalışanlar açısından hayırlı olmasını dilerken, tüm maliyetin işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak mal ve hizmet satıcılarını uyardı.

Asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenlere seslenen Ticaret Bakanlığı, sahada denetimleri sıklaştırdıklarını vurguladı.

Vatandaşların da açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda bakanlığa bildirmelerini isteyen Ticaret Bakanlığı, şu vurguyu yaptı:

"2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları artırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır."