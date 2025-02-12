Bazı motosiklet ve bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulanmasına yönelik iki ayrı tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"leri bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, tebliğde belirtilen bazı alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.

Ayrıca bir başka tebliğ ile birlikte, yalnız bisiklet ve motosiklet için olan kilitler, el pompaları, bisikletlerde kullanılan ziller, çanlar, aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri, bisiklet tekerleği ve bunların aksam ve parçaları için birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu tebliğin ise 30 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.