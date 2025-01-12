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Açıklamada, söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı 10 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak 2026 tarihine dek ertelendiğinin altı çizildi.

BURSA AFSİAD güven inşa etti

BURSA AFSİAD güven inşa etti

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kalıdırılmasına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkının kaldırıldığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Kamuoyunda yer alan internet alışverişlerinde bazı ürünler için cayma hakkının kaldırılmasına yönelik haberlere yönelik açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

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