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Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar TL değerinde kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı geçen yıl gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazine'nin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 rapor düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, 789 milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Raporlar neticesinde toplam 789 milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar TL idari para cezası olmak üzere toplam 6,4 milyar TL kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandığı vurgulandı.