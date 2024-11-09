Ticaret Bakanlığı, 21. yüzyılın getirdiği teknolojik ilerleme ve küresel ticaretin dinamikleri doğrultusunda ihracatı güçlendiren önemli bir araç olarak görülen e-ihracat ile Türk markaların ve ürünlerin küresel pazarlara başarıyla sunulmasına katkı veriyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ihracatçılar için “E-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi” yayımladı.

“Uzak Ülkeler Stratejisi”ne odaklanarak, e-ihracat özelinde belirlenen potansiyel ülkeler için hazırlanan “Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu”, 2024 yılı için İhracat Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla “E-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi” adı altında güncellenip genişletilidi.

Yeni içeriğiyle Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanan Rehber, ihracatçılara potansiyel pazarlara dair stratejik bir yol haritası sunmakta, ve e-ihracata ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri tek bir kaynakta bir araya getirdi. İki ana bölümden oluşan rehberin ilk kısmı olan “E-İhracat Pazarları” bölümü; sosyo-ekonomik analizler, ödeme sistemleri, sosyal medya eğilimleri, e-ticaret mevzuatı ve hızlı kargo altyapısı gibi birçok önemli konuda pazara giriş stratejileri oluşturmak için kılavuz bilgiler sunulurken, rehberin ikinci bölümü olan “Ülke Gümrük Uygulamaları” ise, dış ticaret ve gümrük süreçlerine yönelik derinlemesine bilgiler içeriyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçılarımıza her alanda olduğu gibi e-ihracat alanında da destek olarak, ülkemizi küresel ticarette hak ettiği konuma getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edileceği kaydedildi.