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Ticaret Bakanlığı, son dönemde ithalatı artış gösteren bazı karton ve kâğıt ürünleri ile örme kumaş eşyası için tüm ülkelere yönelik iki korunma önlemi soruşturması başlattı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin her bölgesinde hem örme kumaş sektörü üretim, ihracat ve istihdama katkısı açısından önemli sektörlerden olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiler tarafından başvuruya istinaden yürütülen ön incelemelerde söz konusu eşyaların ithalatının son dönemde nispi ve mutlak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğunu belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu soruşturmaların uluslararası ticaret kurallarına ve iç mevzuata uygun şekilde tüm tarafların görüşlerini ortaya koymasını sağlayarak şeffaf ve adil şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada, yerli üretim ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarının etkin şekilde düzenlemeye devam edileceğinin altı çizildi.