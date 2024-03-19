Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinde 2023 yılında 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürününü denetlerken, 43 bin 864 aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası kesti.ANKARA (İGFA) - Piyasalarda sektörel düzenlemeler ve denetimleri aralıksız sürdüren Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimlerinde 96,8 milyon lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı, adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmek hedefiyle, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri alan Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücadelesine de kararlılıkla devam ediyor.

Denetimler sonucunda, 2023 yılında 135 milyon 103 bin 257 TL, 2024 yılında ise 77 milyon 71 bin 973 olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin 230 TL idari para cezası uygulandı. Bu alanda alınan tedbirler sonucunda, piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat edildi.

81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla piyasa denetimlerine de aralıksız devam eden Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda, 2023 yılında 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürününü denetleyerek 43 bin 864 aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uyguladı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürünü denetlendi, 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan otomotiv sektörüne yönelik düzenlemelere uymayanlar hakkında ülkenin dört bir yanında yoğun denetim sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu denetimlerde de bugüne kadar 2 bin 258 firma denetlendi ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık, emlak sektöründe ise bin 338 işletmeye ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğü denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası uyguladığı kaydedildi.