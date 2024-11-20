Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca Kasım ayında tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu’nun 12 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

Kasım ayı indirimlerini yakın takibe alan Reklam Kurulu'nun toplantısında 164 adet dosyadan 151’i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi.

11 ayda 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası kararı verildi.

Bakanlık yazılı açıklamada, indirimli satışlarda mağduriyet risklerine karşı alınması gereken tedbirleri de sıraladı.