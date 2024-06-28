Ticaret Bakanlığı, Çin ve Endonezya menşeli paslanmaz çelik ve diğer ürünlere yönelik damping soruşturması başlattı.ANKARA (İGFA) - Damping soruşturması ile ilgili açıklama Ticaret Bakanlığı'nca yapıldı.

Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelennmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldığını açıklayan Ticaret Bakanlığı, ithalata haksız rekabetin önlenmesine yönelik tebliğlerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yerli üreticilerin başvuruları üzerine dampingli olduğu öne sürülen ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı ifade edildi.

Yapılan incelemelerde soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu tespit edilerek İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi. Buna göre halihazırda 126 dampinge ve sübvansiyona karşı önlem bulunduğu, 11 üründe 19 adet nihai gözden geçirme soruşturması ve 7 üründe 17 adet damping soruşturması devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık, soruşturmalara katılma ve görüşlerini paylaşmak isteyen tarafların tebliğde belirtilen süreler içinde başvurması gerektiğini hatırlatarak, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.