Ticaret Bakanlığı, süt sektöründe haksız ticari uygulamalar nedeniyle 4 büyük şirkete 58,3 milyon TL para cezası kesti. Bakanlık küçük üreticiler için denetimlerini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2024’te yürürlüğe koyduğu düzenlemeler çerçevesinde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki haksız ticari uygulamaları yasakladı. Bu kapsamda, özellikle süt sektöründe küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden gelen şikayetler üzerine denetim başlatıldı.

DENETİM SONUÇLARI: 4 ŞİRKETE CEZA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tamamlanan denetimlerde, çiğ süt alımı yapan 4 büyük ölçekli şirkete, haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 58,3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlık, küçük ölçekli üreticileri korumayı hedefleyen bu adımla sektörel adaleti sağlamayı amaçlarken, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen haksız uygulamalar ile ödeme gecikmelerini önleme çalışmalarının kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Sektördeki dengesizliklere karşı mücadele vurgusu yapıldı.