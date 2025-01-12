Ticaret Bakanlığı 2024 yılında tüketicilerin korunması amacıyla denetimlere ağırlık vererek birçok yeni düzenlemeyi de hayata geçirdi. 283 bin 131 firma denetiminde 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlere ağırlık verdi.

Bakanlık, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarların korunması amacıyla finansal işlemlerden mesafeli sözleşmelere kadar tüketicilerin muhatap olduğu tüketici işlemlerine ilişkin 283 bin 131 firmada yapılan denetimler sonucunda 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, sözleşmelerin zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin daha etkin koruması ve mağduriyetlrin engellemesi amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında yapılan değişikliklere de dikkati çekildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şkilde asılması, takılması veya konulması zorunluluğunun bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, mesefali satışlarda gerçekleştirilen iade işlemlerindeki kargo ücretlerine yönelik düzenlemelerin de bir yıl ertelendiği hatırlatıldı.