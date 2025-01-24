Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, 2025'in başında yürürlük süresi dolan ve bu yılın ikinci yarısında yürürlük süresi dolacak olan bazı eşyalara yönelik dampinge karşı önlemler aldı.

Buna göre, Almanya menşeli "laminat parke" için uygulanan damping önlemi 4 Ocak, Çin menşeli "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları", "ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gaz çakmakları", "diğer ateşleme sistemleri olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları", "plastikten gaz hazinesi" için uygulanan damping önlemi de 7 Ocak itibarıyla sona erdi.

Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri için uygulanan dampinge karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 18 Ağustos 2025'te sonlanacak.

Tebliğe göre ilgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemlerin yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacağı belirtilirken, hükümlerin Ticaret Bakanlığı'nca yürütüleceği kaydedildi.