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Afet bölgesinde çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kurduğu Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), Gaziantep’te ‘Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı’ düzenledi.GAZİANTEP (İGFA) -Hayata Destek Derneği’nin Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ile birlikte sekreteryasını yürüttüğü TİF, depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) görünürlüğünü artırmak, kaynaklara erişimlerini sağlamak ve deneyim paylaşımına zemin oluşturmak için iki gün süren bir çalıştay organize etti.

Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı’nın ilk gününde, iyi örnek olarak seçilen 16 kurumun katılımıyla atölye çalışması yapıldı. Kamuoyuna açık düzenlenen 2. gün oturumlarına ise uluslararası ve yerel STK’lar, BM ajansları, donör kuruluşlar, kamu kurumları, yerel topluluk ve inisiyatiflerden 123 temsilci katıldı.

Çalıştayın açılışına konuşan Hayata Destek Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, TİF’in genel çerçevesi ve önceliklerini aktararak, dayanışmaya vurgu yaptı. Karaosmanoğlu ayrıca, yereldeki gücü ortaya çıkarmanın ve desteklemenin, çıktıları da sürdürülebilir kıldığını belirtti. Daha sonra TİF’i destekleyen ağ, Uluslararası Yardımlar için Koreli STK’lar Konseyi (KCOC) temsilcisi Junyoung Park ve Hayata Destek Yerelleşme Birimi Yöneticisi Serkan Denli yerelleşmenin önemine dikkat çeken birer konuşma gerçekleştirdi.

4 panelden oluşan çalıştay programının ‘Afete Müdahale, Sivil Toplum ve Koordinasyon’ başlıklı ilk paneline, Adıyaman Sivil Toplum Dayanışma Grubu, Afet Psikolojisi Platformu, Sıfır Ayrımcılık Derneği/RODA, Serinyol El Ele Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Oturumda, afet sürecindeki yerel koordinasyonun, afet durumunda yerel olmanın ve sahayı bilmenin önemi konuşuldu.

Çalıştayın kapanışı ise Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay tarafından yapılırken, yerelleşme konusunda Türkiye ve uluslararası ölçekteki gelişmelerini aktardı; aktif vatandaşlığın ve demokrasinin yerelleşmeye olan etkisinden bahsetti.