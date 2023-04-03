Deprem nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitime ara verildi ve pandemi döneminde olduğu gibi çevrimiçi eğitime dönüldü. Bu süreçte gençlerin eğitim programlarına destek olmak için harekete geçen TikTok, #DilÖğreniyorum kampanyasını başlattı. Dil eğitiminin küresel toplumun bir parçası olmak ve uluslararası yaşam tarzıyla bütünleşmek için kilit öneme sahip olduğunun bilincinde olan TikTok ekibi, gençlere ve topluluğundaki diğer kişilere temel bir dil eğitimi vermek için kolları sıvadı.

HEM EĞİTİM KURUMLARI HEM İÇERİK ÜRETİCİLERİ DESTEK OLDU

31 Mart – 1 Nisan - 2 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca devam eden kampanyada yaklaşık 1 saatlik canlı oturumlar düzenlenerek dil eğitiminin önemi vurgulandı.

Oturumlara dil eğitimi veren Cambly, Just English gibi kurumlar, öğretmenler ve dil konusunda uzman russianmari, 1dakikadaİngilizce, speakinturkish ve tetianaokyar gibi içerik üreticileri ev sahipliği yaptı. Oturumlarda TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlık, Almanca ve İngilizce’ye giriş sınıflarının yanı sıra İngilizce öğreniminde doğru bilinen yanlışlar gibi konuları da ele alındı.

Hatırlanacağı gibi TikTok, deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için #Birlikteİyileşeceğiz kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın ilk ayağında felaketi birebir yaşayan ve yaşanan felaketten psikolojik olarak etkilenen topluluk üyelerini alanında uzman psikologlarla bir araya getirmişti.