TikTok, gençlere yönelik eğlenceli bir eğitim serisi başlatıyor. Bu seri kapsamında @tiktoklive_tr hesabından İngilizce, robotik, yapay zekâ, blok zinciri teknolojisi ve kodlama gibi alanlarda dersler verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Gençlerin hem eğitim hem de kariyer fırsatlarını güçlendirmeyi hedefleyen TikTok, eğlenceli içeriklerle dolu platformunu şimdi de öğretici içeriklerle zenginleştiriyor. #TikTokLIVEAcademy çatısı altında İngilizce, robotik, yapay zekâ, blok zinciri teknolojisi ve kodlama alanlarında dersler başlıyor.

@tiktoklive_tr hesabında verilecek eğitimlerin ilki, İngilizce üzerine. Başlangıçtan ileri seviyeye kadar her düzeye hitap eden, kullanıcıların dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen dersler özellikle üniversite öğrencileri ve genç çalışanları mutlu edecek. Yurtdışında eğitim ve kariyer fırsatları yakalamak, akademik başarı elde etmek ve dilediği herkesle dil bariyeri olmadan konuşmak isteyenleri buluşturacak bu eğitim sayesinde gençler yeni eğitim ve iş fırsatlarına da kapı aralayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yabancı dil eğitim modelini yaygınlaştırma kararı aldığı yeni eğitim-öğretim döneminde TikTok’un başlattığı bu eğitim programının en dikkat çekici yanı, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olması.

Her biri 1,5 saat sürecek İngilizce dersleri 11 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlıyor. Diğer dersler ise 12, 13, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde. Eğitimler, ana dili İngilizce olan konuşmacılar eşliğinde, konuşma kulübü aktiviteleri gerçekleştiren Meet2Talk platformu tarafından veriliyor. TikTok Türkiye, herkesi potansiyelini keşfetmeye ve İngilizce öğrenirken eğlenmeye davet ediyor.