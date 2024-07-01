Mülkiyeti Darüşşafaka’ya ait olup 2004 yılında imzalanan sözleşme uyarınca işletmesini, geçtiğimiz nisan ayında vefat eden Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığındaki şirketin üstlendiği TİM Gösteri Merkezi’nin, Darüşşafaka Cemiyetine teslimi gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - TİM Gösteri Merkezi’nin Darüşşafaka Cemiyetine teslimine dair protokol, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Başkan Vekili Erman Süsler, Sayman Üye Eşref Biryıldız, Baş Hukuk Müşaviri Av. Dr. İnci Ercan ile merhum Türker İnanoğlu’nun mirasçıları Gülşen Bubikoğlu, İlker İnanoğlu, Zeynep İnanoğlu ve Mega AŞyöneticilerinin hazır bulunduğu törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Oğuz Güleç, “2004 yılında yapılan sözleşme kapsamında Maslak kampüsümüzde yer alan TİM Gösteri Merkezi’nin işletmeciliğini üstlenen merhum Türker İnanoğlu, kısa sürede burayı İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline getirmiştir. Merhum İnanoğlu, uzun soluklu iş birliğimiz boyunca daima Cemiyetimizin ve öğrencilerimizin yanında olmuş, Darüşşafaka’nın misyonuna bağlılığını her fırsatta göstermiş ve bağışlarıyla Cemiyetimizi desteklemiştir. Vefatından sonra mirasçıları da aynı hassasiyeti ve duyarlılığı göstermiş, sonuçta bugün, karşılıklı iyi niyetle yıllardır sürdürdüğümüz ilişki doğrultusunda anlaşmaya varılarak fesih protokolü imzalanmış ve tesis, içindeki tüm sistem ve demirbaşlarıyla birlikte Cemiyetimize teslim edilmiştir.” dedi.