Depremzedelere yönelik uygun maliyetli tiny house üretimini başlatan ve öncülük eden Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, bu bölgelere toplu konutların beraberinde modern müstakil tiny house köylerinin kurulmasının daha hızlı ve ekonomik olacağını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Betonarme yapılardaki konut sayısı üretimi kadar tiny house üretildiğinde toplamda yüzde 25 oranında zaman avantajı elde edilirken yüzde 75 oranında ise maliyet tasarrufu sağlanıyor. Afet bölgesine konteynerden sonra depremzedelere yönelik uygun maliyetli tiny house üretimini başlatan ve öncülük eden Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, bu bölgelere toplu konutların beraberinde modern müstakil tiny house köylerinin kurulmasının daha hızlı, ekonomik ve ergonomik bir seçenek olduğunu vurguladı.

Modern tiny house köy sistemleri, 2 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde 150 metrekarelik parsellerle kişilere özel bir yaşam alanı sunmalarının yanı sıra ortak alanlar, sosyal donatılar ve spor alanları ile modern köy yaşantısı da beraberinde getiriyor. Doğa içerisinde yaşamanın getirdiği etki ile kişilerin tarım ve hayvancılıktaki girişimleri de bu sayede hızlanıyor. Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, Tiny house’lar güvenli yaşam sunmalarının yanı sıra çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam olanağı da sağladığının altını çizerek “ Ürettiğimiz tiny house’lar bir evin genel bütün ihtiyaçlarını karşılarken, sadece bunu minimal bir şekilde yapıyorlar.. Bu bağlamda afet bölgesine inşa edilecek toplu konutların yanında tiny house köylerinin de kurulması yeni yaşam düzenine geçişte avantaj sağlayacaktır. Biz tiny house üreticileri olarak; modern köy seferberliği için her türlü çalışmaya açık ve hazırız” ifadelerini kullandı.