Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’dan milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için bugün 36 il ve 85 noktada sokağa çıkarak, basın açıklaması yapacak.ANKARA (İGFA)- Seçimlerin ardından TBMM'nin 28. döneminde görev alacak vekiller Genel Kurul’da yemin ederek görevine başlarken, Can Atalay cezaevinden tahliye edilmediği için görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan Atalay’ın mazbatası 25 Mayıs tarihinde alındı ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay’a başvuruda bulunuldu.

Yapılan başvuruya rağmen Atalay’ın tahliye edilmemesine muhalefet partisi temsilcileri, barolar ve demokratik kitle örgütleri tepki gösterdi.

TİP Genel Merkez'den yapılan paylaşımda, "Halkın vekili #CanAtalayaÖzgürlük için 36 ilde, 85 ayrı noktada buluşuyoruz!" denilerek buluşma saatleri duyuruldu.