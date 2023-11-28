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MASKİ Genel Müdürlüğü Manisa Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı. MASKİ yetkilileri öğrencilere şehrimiz, çevre ve halk sağlığı için önemli bir yere sahip olan atıksu arıtma tesisleri hakkında detaylı bilgiler verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eğitime ve bilinçli nesillerin yetişmesine verdiği önem ile İlkokul, Lise ve Üniversite öğrencilerini tesislerinde ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Manisa Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı. Teknik gezide, MCBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr üyesi Berna Bilgin Şahin, Uzm. Dr. Fatma Merve Erdem de yer aldı. Yetkili personelden suyun yolculuğu hakkında bilgiler edinen öğrenciler aynı zamanda merak ettiklerini de sorma imkanı buldu. Öte yandan tesis içerisinde yer alan GES hakkında da bilgiler verildi. Atıksu arıtım sürecini yakından izleme fırsatı bulan ve tesisteki faaliyetleri inceleyen öğrenciler tüm üniteleri ve çalışma şekillerini görme fırsatı edindi. Başarılı bir şekilde işletilen çevre dostu tesis öğrencilerden tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu ile çevreye önemli yatırımlar yapıldığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Eğitime verdiğimiz değer ile her yaştan öğrencilerimizi tesislerimizde ağırlamaktan ve onların su konusunda bilinçlenmesini sağlamaktan çok memnunuz. Suyun tüm yolculuğunu son teknoloji sayesinde takip eden öğrenciler aynı zamanda tesislerimizin temizliğine ve sağlıklı arıtım aşamasına da tanıklık etti. Su ve enerji konusunda öğrenmek ve bilinçli birer birey olmak isteyen tüm öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.