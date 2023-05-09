Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Ömer Öztaş (58) yönetimindeki 41 AIH 979 plakalı tır, önünde duraklayan Özcan Ilgar (22) idaresindeki ahşap yüklü 16 ALB 445 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden Musa Mengüverdi (38) yönetimindeki 11 DE 316 plakalı hafif ticari araca da çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, kaldırım üzerinden çıkarak kıl payı, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, kamyonetteki yolcu Ufukcan Ilgar (18) yaralandı.

Seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.