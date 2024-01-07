Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen tırın içerisinde kalan sürücü, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazada yaralanan Aladağ, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'de Ankara istikameti Beyköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Mahmut Aladağ idaresindeki 01 ANE 678 plakalı tır, otoyolun Ankara istikameti Beyköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.