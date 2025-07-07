İzmir’in Ödemiş, Çeşme, Buca ve birçok ilçesinde meydana gelen orman yangınları, tüm şehirde derin bir üzüntüye neden oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Ödemiş, Çeşme, Buca ve birçok ilçesinde meydana gelen orman yangınları, tüm şehirde derin bir üzüntüye neden oldu.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, yaptığı açıklamada doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Bir kıvılcım binlerce hektarlık ormanı, hayvanları, köyleri ve yaşam alanlarını yok edebiliyor. Bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için hepimizin daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Kooperatif olarak yalnızca üretim değil, sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini belirten Öztürk, ilk etapta 1 tır samanın yangından etkilenen üreticilere gönderildiğini, ayrıca gıda yardımlarının sağlıklı şekilde ulaştırılması için frigolu araçların bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Yangının ilk gününden itibaren çok sayıda ortağın yardım teklifinde bulunduğunu belirten Öztürk, “Saman, yem, tohum ve süt bağışlamak isteyen ortaklarımızla birlikte koordineli bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Yardımlar, oluşturulacak komisyonun belirleyeceği öncelikli ihtiyaçlara göre ulaştırılacak” dedi.

“DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU DESTEK”

Yardımların plansız yapılmasının kaynak israfına neden olabileceğine dikkat çeken Öztürk, “Amacımız, ihtiyaç duyulan her yere doğru zamanda doğru desteği verip, kooperatif ruhuyla bu zorlu süreci birlikte aşmak” ifadelerini kullandı.

Tire Süt Kooperatifi, geçmişte olduğu gibi bugün de afet anlarında ülkenin yanında olmaya devam ediyor. Kooperatif, tüm yurttaşları dayanışma ve duyarlılıkla bu sürece katkı sunmaya davet etti.