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İzmir'de Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, eğitime katkıda bulunan iş insanlarını ziyaret ederek teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, okulların tamirat, bakım, boya ve badana işlemlerini yaptıran hayırseverlere teşekkür ziyaretlerini sürüdürüyor.

2023 yılı yaz döneminde ilçede bulunan birçok okulda tamir, tadilat ve boya işleri yaptırılmıştı.

Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüzbaşıoğlu, TOSBİ Bölge Müdürü Oğuz Düztaş'ı ziyaret ederek Tire eğitimine yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür etti ve plaket takdim etti.

TOSBİ ve üye kuruluşları bu yaz döneminde birçok okulumuzun, tamirat, tadilat, boya ve badana işlemlerini gerçekleştirdiği belirten Müdür Yüzbaşıoğlu, teşekkür ziyaretlerinin devam edeceğini belirtirken,eğitime katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.