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Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'ndan 6 madalya ile döndü.İZMİR (İGFA) - Alanya’da düzenlenen yarışmaya; Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, İngiltere, Irak, Ürdün, Malta, Fas, Kuzey Makedonya, Filistin, Romanya, Rusya, Tunus, Özbekistan’dan jüri üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

13- 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 1600 yarışmacının katıldığı 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinden 2 altın, 2 bronz madalya ile dönen Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu defa da 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı.

480 katılımcının yeteneklerini sergilediği 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda katılımcılar, 10 alan ve 6 kategoride yarıştı. Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplamda 3 altın 3 gümüş madalya kazanarak yarışmayı tamamladı. Üç gün süren lezzet mücadelesi, madalya ve plaket takdimi ile sona erdi.

3 ALTIN 3 GÜMÜŞ MADALYA

Genç şefler; Lise Restoran Tabağı, Lise Kuzu Yemekleri ve Lise Düzeyi Tatlı Tabağı kategorilerinde 3 altın madalya, En İyi Lise Ekibi, Lise Makarna Yemekleri ve Lise Düzeyi Yöresel Yemekler kategorilerinde de 3 gümüş madalyayla İzmir’e döndü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda ödül alan öğrencileri tebrik etti. Yahşi, “Meslek liseli genç şeflerimiz, İzmir’e büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Öğrencilerimizi yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.