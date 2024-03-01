İzmir'in Tire ilçesinde kadınların dijital pazarda yerini alması için Tire Halk Eğitimi Merkezi tarafından Dijital Okuryazarlık Kursu açıldı.İZMİR (İGFA) - Dijital Okuryazarlık Kursuile kursiyerlere; akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile birlikte ağ cihazlarının sağladığı bilgiyi doğru şekilde kullanma, kullandığını anlayabilme ve üretebilme yetisi kazandırılıyor.

18 yaş üstü kadınların, bilgi teknolojileri eğitimi alarak dijital pazarda varlığını göstermesini ve işgücüne katılmasını amaçlayan proje ile teknolojinin gücünü kullanan kadınlar, meslek sahibi oluyor. Günümüzde dijital dünyanın öneminin bilincinde olan kadın kursiyerler, buradan aldıkları bilgilerle internet dünyasını daha etkin bir şekilde kullanmayı öğreniyor.

KURS YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yoğun ilgi gören kursta, dijital becerilerini geliştiren kadın kursiyerler,yöresel ürünler üreterek teknolojinin getirdiği imkânlar doğrultusunda dijital pazarda ürünlerinin satışını yapıyor. Eğitimdedijital toplum hedefine bir adım daha yaklaşılan projeyle kursiyerler, hem sosyal hem de ekonomik hayata katılıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Kadınlarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda onlara iş ve yaşam becerileri kazandırıyoruz. Dijital okuryazarlık kursu ile onlara açtığımız alanda kadınlarımız hem öğreniyor hem üretiyor hem de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.’ ifadelerini kullandı.