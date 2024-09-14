Tirilye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Tirilye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tirilye Atatürk Parkı’nda çelenk sunumu ile başlayan kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ve Tirilye sahilinde düzenlenen halk oyunları gösterileri ile renklendi.

Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başladığını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” komutuyla kahraman Türk askerlerinin düşmanı yurttan temizlediğini söyledi. Tirilyesiz bir Mudanya olmayacağını söyleyen Dalgıç, “Mudanya Tirilye ile beraber bir bütündür. Mudanya’nın kurtuluşu, Tirilye’nin düşmandan temizlenmesiyle tamamlanmıştır. Tirilye’nin kurtuluşu ile birlikte tüm Mudanya huzura kavuşmuş ve bağımsızlığını elde etmiştir. En önemli hazinemiz olan bağımsızlığımıza ve hürriyetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bundan asla vazgeçemeyiz. Kurtuluşumuz hepimize kutlu olsun” diye konuştu.

Kutlama etkinliklerinde Bursa Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri sahne alarak yöresel oyunlarını sergilediler. Tirilyeliler tarafından ilgiyle takip edilen kutlamalar, çalınan marşlar ile doruğa ulaştı.