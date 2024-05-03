Antalya Muratpaşa'da satranç heyecanı Antalya Muratpaşa'da satranç heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı 04-05 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde koşulacak olan organizasyon 4 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışları ile başlayacak.

5 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 5 ayrı kategoride 33 sporcu 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecekler.