Ünlü oyuncu Mustafa Şen ile sunucu yapımcı Esra Kavrukkoca dünyaevine girdi. Sanatçı çifti yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah töreni sanat için yıllarını verdikleri tiyatro sahnesinde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir Balçova’da Mustafa Şen’in de kurucusu olduğu Sahne Akademi Performans’da gerçekleşen törene çok sayıda davetli katıldı.

Sanatçı dostlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan oyuncu Yüksel Ünal’da sembolik nikah memuru olarak espirilerini ard arda sıraladı. Sanatçı çift birlikte Rüzgar şarkısını seslendirdi. Törenin ardından çift, balayı tatili için Kıbrıs’a gitti.

Oyuncu Mustafa Şen; Gönül Dağı, Ege’nin Hamsisi, Dürüye’nin Güğümleri, Kurtlar Vadisi, Vizontele, Arka Sokaklar gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu arkadaşı Özlem Başkaya ile birlikte Sahne Akademi Performans’ı kurdu. Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Mustafa Şen, 2002 yılından itibaren devlet tiyatrosu oyunculuğu yapıyor.

Esra Kavrukkoca ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan bölümü mezunu olup 18 yıldır çeşitli televizyonlarda görev aldı. TRT başta olmak üzere birçok özel kanalda yapımcı ve program sunucusu olarak görev yaptı. Başarılı sunucu halen Bir TV’de 'Esra Kavrukkoca ile Hayat Güzeldir’ programın yapımcısı ve sunuculuğunu yapıyor. Kavrukkoca ayrıca Doğulu Müzik Bale Eğitim Kurumları’nda şan eğitmeni olarak ders veriyor.

Çiftin balayı tatilinin ardından birlikte büyük projelere imza atmak için çalışmalara başlayacağı bildirildi.