Tiyatro ve Drama Eğitmeni Gökmen Okdayan, Mardin/Artuklu Şehit İlhan Varank Ortaokulu “Yaratıcı Yazarlık Grubu” davetlisi olarak öğrencilerle bir araya geldi. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Okulun Çok Amaçlı Salonu’nda, Şerife Olgaç ve Sermiyan Aydın isimli öğrencilerinin moderatörlüğünde yapılan “Çocuklar İçin Tiyatro” konulu söyleşiye öğrenci, öğretmen ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatronun en büyük tutkusu olduğunu belirten Okdayan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi. Sıcak bir havada gerçekleşen söyleşide sanat hayatını anlatan Gökmen Okdayan, öğrencilere öğütler verdi. Tiyatrocu Okdayan, "Resmi bir tiyatro eğitimi almadım ama iyi bir tiyatrocu olmayı kafama koyduğum için sahnede rol aldım." dedi.

“Çocuklar için Tiyatro” konulu bir söyleşide bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Gökmen Okdayan, “Ben tiyatroya çok şey borçluyum. Ben öğrenerek öğretmeyi esas aldım. Hayatınızda bize dokunanlarla zenginleşeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden büyük bir ilgi gören deneyimli tiyatro Tiyatro ve Drama Eğitmeni Gökmen Okdayan’a söyleşiden sonra teşekkür eden Şehit İlhan Varank Ortaokulu Müdürü Kadir Kurtay, Sabahattin Kudret Aksal’ın “Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. Anlayışıyla “Sanatçı ve öğrenci buluşmalarına hız vereceğiz. Sanatsal çalışmalarla eğitim hayatları doğru bir mecra bulacak.” diyerek katılımcılara teşekkür etti.