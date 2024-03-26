İzmir yatırımcısına tarım, gıda, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sağlayacak olan TKDK, IPARD III Programının ilk çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin IPARD III Programı’nın İzmir’i de kapsamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Önceden 42 ilde verilen IPARD desteklerinden 2024 yılı itibariyle İzmir’in de faydalanmaya başlayacağını belirten Şahin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hayvancılık yatırımlarından, gıda sanayi tesislerine, bitkisel üretimden, kırsal turizme ve makine parklarına kadar birçok alanda yatırımcılara destek olacağını, TKDK desteklemeleri ile kurulacak ve AB standartlarına göre modernize edilecek işletmelerile tarım ve sanayi sektöründe,hayvancılığın gelişmesinde, verimliliğin artırılmasında ve tarımsal üretim sektörlerinde ihracat olanaklarının oluşturulmasında güçlerine güç katacaklarına inandıklarını söyledi.

TKDK hakkında bilgiler veren Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, 2011’den bugüne kadar IPARD I ve II Programları kapsamında 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği verdiklerini belirterek, "Bu hibeler sayesinde ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar TL’lik yatırım kazandırmış ve yaklaşık 100 bin insana istihdam imkanı sağlamıştır. Bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı’nın uygulama alanı 2024 yılında ülke geneline yaygınlaştırılarak 81 ile çıkarılmıştır. Bu kapsamda TKDK İzmir İrtibat Ofisi açılmıştır. Artıkİzmirli girişimcilerimiz de IPARD III Programı kapsamında 7 yıl boyunca verilecek olan toplam 785 Milyon Avro’luk hibe desteklerinden faydalanabilecektir.” diye konuştu.

Uslu, yatırım yapmak isteyen İzmirli girişimcileri proje hazırlamaya davet ederek, TKDK Çağrı takvimini de şöyle duyurdu.

Haziran ayında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörü için süs bitkisi, mantar, fide-fidan ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık faaliyetleri ve arı ürünlerinin işlenmesi, kuru meyve sebze imalatı, turşu, zeytin salamura, zeytinyağı işletmeleri,konserve, bakliyat işleme tesisleri gibi katma değerli ürün işletmeleri, el sanatları, kırsal turizm kapsamında yeme içme tesisleri ile konaklama tesisleri, alabalık ve sazan gibi su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına 80 milyon Avrobütçe,

Temmuz ayında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” kapsamında küçükbaş-büyükbaş besi ve sağmal hayvancılık işletmeleri ile kanatlı eti sektöründe broiler, hindi, kaz yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu işletmelerine 90 milyon Avrobütçe,

Ağustos ayında ise “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektöründen Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri için 12 milyon Avro bütçe ile çağrıya çıkılacak.