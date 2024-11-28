Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) dan Bilecik’e il hibe Çerkeşli Soğuk Hava Deposu Projesi Modernizasyon ve Makine- Ekipman Alımı için geldi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bilecik İrtibat Bürosu’nda, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülkelere destek sağlamak amacıyla oluşturulan IPARD Programı kapsamında, Bilecik’te desteklenen ilk projenin sözleşmesi imzalandı.

Osmaneli ilçesi Çerkeşli Soğuk Hava Deposu Projesi Modernizasyon ve Makine-Ekipman Alımı için yatırımın %50’lik kısmı hibe programından karşılanırken, Yatırım Bedeli: 19.089.923 TL ve Hibe Tutarı: 9.608.824 TL olarak açıklandı.

“Çiftçinin, üreticinin ve girişimcinin yanında olmaya devam ediyoruz!”

Vali Şefik Aygöl, programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Tarım İl Müdürlüğümüz, BEBKA ve TKDK işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, IPARD programı kapsamında Bilecik’te ilk hibe olma özelliği taşıyor. Bütün kurumlarımızla bir bütün olarak iş birliği yaparak şehrimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Tek ortak gayemiz Bilecik. Girişimcilerimizin, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”

Bu hibe desteği, Bilecik’te tarım ve kırsal kalkınma için önemli bir adım olma niteliği taşıdı.