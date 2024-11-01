Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan tevkifat oranları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırke, TL mevduat ve fonlardaki stopaj oranları değişti.ANKARA (İGFA) - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre TL mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı.

Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak değiştirildi.