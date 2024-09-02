Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyecek yeni adım attı. TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ile Altın Hesaplarında TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesabı ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek hamleye ilişkin Merkez Bankası'ndan iki ayrı tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31 Ağustos 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Ayrıca yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31 Ağustos 2024 itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilebilecek.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirileceeği kaydedildi.