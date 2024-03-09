Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “İş Dünyasında Kadın Olmak” ve “Serbest Kürsü” programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Akademik Odalar Birliği’nde düzenlenen etkinliğe Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve diğer akademik odaların yöneticileri ve üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Programın ilk bölümünde TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 2. Başkanı Gaye Öncü’nün moderatörlüğünde Uzman Psikolog Hülya Okyay Zanbak, “İş Dünyasında Kadın Olmak” konulu bir sunum gerçekleştirdi. İş dünyasında kadınların yaşadığı olumlu ve olumsuz durumları örneklerle anlatan Hülya Okyay Zanbak, kadınların maruz kaldığı engelleri detaylı şekilde katılanlarla paylaştı.

İş yerinde karşılaşılan profesyonel olmayan davranışlar hakkında bilgiler paylaşan Uzman Psikolog Hülya Okyay Zanbak, cinsiyet ayrımı, ücret eşitsizliği, cinsel taciz ve psikolojik taciz mobing konularında kadınların sorunlar yaşadığını söyledi. Zorluklarla başa çıkmanın kadınların elinde olduğunu da aktaran Zanbak, “Kadınların iş hayatında yarattığı değerin daha da görünür hale gelmesiyle kadın erkek arasındaki eşitsizliği gidermemiz mümkün. Bunu da bakış açımızı topyekûn değiştirerek yapacağız” dedi.

Son bölümde gerçekleştirilen “Serbest Kürsü” etkinliğinde ise konuklar kürsüde söz alarak iş ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunlardan bahsettiler. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise kadın olarak her zorluğun üstesinden gelebileceklerini söyleyerek, “İş hayatında kadın olarak kendimizi ispat etmek zorunda kalmamalıyız. Sadece eşitlik istiyoruz. Ayrımcılığa uğrasak da kadın emekçiler olarak mücadeleyi asla bırakmayacak, vaz geçmeyeceğiz” şeklinde duygularını dile getirdi.