Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin Derince depolarındaki patlamayla ilgili TMO'dan yazılı açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - TMO Derince Silosu'nda saat 14.45 dolayında meydana gelen patlama dolayısıyla 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın toz sıkışması dolayısıyla olabileceği değerlendirilmekte olduğu ve detaylı teknik inceleme sonucunda sebebinin netleşeceği açıklandı.

TMO'nun yaptığı söz konusu yazılı açıklamada, "İlk bilgilere göre 12 yaralımız vardır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

Bu arada Derince Limanı’ndaki TMO silosunda buğday aktarımı sırasında yaşanan patlama sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.