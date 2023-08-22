Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatının ton başına 6 bin lira olarak belirlendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 sezonu için mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak belirledi.

Ağustos ayının ilk haftası itibariyle Adana ve Hatay'da lokal olarak başlayan mısır hasadının ülke genelinde yaklaşık yüzde 8 seviyesine ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, TMO, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlediğini ve piyasa seyrine göre TMO politikalarının oluştuğu kaydedildi.

2023 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilirken, ürün bedeli ödemelerinin ürün teslimatına müteakip 1 ay içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı belirtildi.