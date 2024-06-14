Hububat fiyatları nedeniyle eleştiri alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemini açtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hububat fiyatları nedeniyle çiftçiler başta olmak üzere bazı kesimler tarafından eleştirilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemini açtı.

TMO’dan konuyla ilgili yapılan duyuruda; “TMO buğday alımlarına başlayacak olup; TMO depolarına ve lisanslı depolara alımların tamamı randevulu olarak yapılacaktır. Randevu sistemi 12.06.2024 Çarşamba günü saat 15.00 itibariyle açılacak olup, buğday satmak isteyen ÇKS’li üreticilerimiz randevu.tmo.gov.tr adresinden randevu oluşturarak ürün teslimatı yapabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için iletişim numarası 0284 616 34 74 ” ifadelerine yer verildi.