Yenişehir Belediyesi’nin Biber Pazarı’nda kurmuş olduğu sistem sayesinde hızlı bir şekilde hububat alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugüne kadar 3 bin 500 ton hububat alımı yaptı.BURSA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, Yenişehir’de Haziran ayının son haftasında hububat alımına başladı. Yenişehir Belediyesi’nin Biber Pazarı’na kurmuş olduğu sistem sayesinde çiftçiler ürünlerini hızlı bir şekilde TMO’ya teslim edebiliyor. Bu sayede zaman kaybı yaşamayan çiftçiler, daha fazla ürün taşıma şansı da elde edebiliyor. Ayrıca, Yenişehir Belediyesi’nin oluşturduğu dinlenme alanında da çiftçiler, soğuk su ve limonatalarını yudumlayabiliyorlar.

‘SİSTEM SORUNSUZ İŞLİYOR’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Biber Pazarı’nda TMO’nun hububat alım yerini ziyaret etti. Burada Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle görüşen Başkan Ercan Özel, kurulan sistemin sorunsuz bir şekilde işlediğine bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Özel, “Geçen yıllarda üreticilerimizin çok büyük sıkıntıları vardı. Çiftçilerimiz buğdaylarını teslim ederken çok zorlanıyorlar, çok fazla zaman kaybediyorlardı. Gün boyu sıcağın alnında beklemek zorunda kalıyorlardı. Üreticilerimizle bir araya gelerek şikayetlerini dinledik. Çözüm ürettik ve sistemi değiştirdik. Kurduğumuz sistem sayesinde çiftçilerimiz ürünlerini hızlı bir şekilde boşaltabiliyor ve yeniden mahsulünü getirebiliyor. TMO, şimdiye kadar 3 bin 500 ton hububat alımı yaptı. En az 15 gün daha alımlar devam edecek” açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Arpa ve buğdayını TMO’ya veren çiftçiler de geçen sene çok zorluk çektiklerini, ancak bu sene kurulan sistemin çok daha iyi olduğunu belirterek başkan Özel’e teşekkür etti. TMO’ya 3 römork mahsul getirdiğini anlatan bir çiftçi, “Önceki yıllarda bu mahsulü verebilmek için neredeyse üç günümü harcıyordum. Şimdi ortalama yarım saatte işimi bitirdim. Bu sırada da limonata içtim. Başkanımız Ercan Özel'e bizi dinleyerek çözüm ürettiği için teşekkür ediyorum” dedi.