Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat alımı sırasında olumsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle çiftçileri 2 yıl süre boyunca yasaklı üretici yapılacağını açıklamasına tepki CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ulaş Karasu'dan geldi.SİVAS (İGFA)- Çiftçinin derdinin oradaki çalışan personel olmadığını öne süren CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, yaptığı açıklamayla TMO'nun kararına tepki gösterdi.

“Çiftçinin kara gün dostu olan kurum şimdi çiftçiyi tehdit ediyor" diyen Milletvekili Karasu, "Çiftçinin sorunu oradaki çalışan emekçi kardeşimiz değil çiftçinin isyanı ürününü 4 liraya 4,5 liraya satmak zorunda bırakılmasıdır. Çiftçinin sorunu getirdiği ürünün TMO tarafından alınmayışıdır. Geri çevrilmesidir” diye konuştu.

“ÇİFTÇİNİN DERDİ SİZİN UTANMAZ TAVRINIZ”

Bu yıl yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle hububat ürünlerinde verimin arttığı, ancak kalitede düşüş yaşanan ve alımların halen devam ettiği Sivas’ta, TMO Başmüdürü Ercan Bakırtaş, üreticileri adeta tehdit eden bir açıklama yaptığını anımsatan Karasu, şunları kaydetti:

"Hububat alım döneminde personeline sözlü ve fiziksel şiddette bulunan, hakaret eden, baskı yapan ayrıca alım sırasında kasıtlı olarak alımı yavaşlatıcı veya durdurucu eylemlerde bulunan üreticilerin “yasaklı üretici” olarak kabul edileceğini ifade eden Başmüdür, bu üreticilerden 2 yıl süreyle herhangi bir ürün satın alınmayacağını bildirdi. Çiftçinin derdi sizin utanmaz tavrınızdır. Çiftçi 7-8 liraya mal ettiği ürünü 4 liraya, 4,5 liraya satmak zorunda kalmıştır. 2 aydır dilimizde tüy bitti. Sivas çiftçisinin yaşamış olduğu mağduriyeti defalarca dile getirdik ama sizin bir kulağınızdan girdi diğer kulağınızdan çıktı. Sivas çiftçisi mağdur edildi. Çiftçisinin ürünü elinde kaldı. Sivas çiftçisi tüccara mahkum edildi. 1 kilogram buğdayını 4 liraya, 4,5 liraya satmak zorunda kaldı. TMO’yu nereden nereye getirdiniz. Çiftçinin kara gün dostu olan kurum şimdi çiftçiyi tehdit ediyor, çiftçiyi yasaklı çiftçi ilan etmekle tehdit ediyor. Çiftçinin sorunu oradaki çalışan emekçi kardeşimiz değil çiftçinin sorunu oradaki sizin anlayışınız çiftçinin mağduriyeti, isyanı ürününü 4 liraya 4,5 liraya satmak zorunda bırakılmasıdır. Çiftçinin sorunu getirdiği ürünün TMO tarafından alınmayışıdır. Geri çevrilmesidir. Standart dışı alım yapılmalıdır. Yemlik alımı yapın çiftçinin ürününü elinde bırakmayın dedik ama duymadınız Sivas çiftçisini mağdur ettiniz. Bunun hesabını elbette Sivaslı üretici soracaktır”.