Tahmini Okuma Süresi: dakika

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 2024’ten itibaren 400 bin liradan 650 bin liraya yükseltti.ANKARA (İGFA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF Fon Kurulu'nun kararı ile sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı artırıldı.

Buna göre, bankalardaki mevduatın 400 bin lira olan devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak belirlendi.