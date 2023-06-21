Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi kapsayan dünyanın en büyük iş dünyası organizasyonu olan ICC’nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından iş dünyası tarafından ‘barışın tüccarları’ sloganıyla kurulan Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Cenevre’de yapılan Genel Kurulu’nda yönetimine giren Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası adına bu görevi 3 yıl yürüteceğim. Türk iş dünyasının taleplerini, sorunlarını ICC gündemine taşıyacağım” dedi.

Cenevre’de gerçekleştirilen ICC Dünya Konseyi’nde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023-2026 döneminde görev yapacak. ICC bünyesinde, Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu ICC yönetimine girerek bu kurullarda da söz sahibi olacak. Merkez sekretaryası Paris'te bulunan ICC, 100 yıllık bir kuruluş. Dünya devi şirketlerin üye olduğu Milletlerarası Ticaret Odası, 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi temsil eden, Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonu.

ICC yönetimine seçilmesine ilişkin bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Küresel ölçekte iş yapma biçiminde önemli değişikliklerin olacağı yeni bir döneme girerken küresel istişare mekanizmalarında yer almak çok önemli. TOBB olarak geniş bir uluslararası networke sahibiz. Dünya çapında özel sektörün temsil edildiği tüm kurumların yönetiminde yer alıyoruz. ICC Yönetim Kurulu’nda Türk iş dünyası adına bu görevi yürüteceğim. Ülkemizi ve iş dünyamızı ticaretin kurallarının konulduğu ve Birleşmiş Milletler’de küresel iş dünyasını temsil eden tek kurum olan ICC’de temsil etmek bizim için gurur verici. Ekonomide geleceğin yapı taşları bu tür kurumlarda tasarlanıyor’’ dedi. Hisarcıklıoğlu, 2012 – 2018 yılları arasında da ICC Yönetim Kurulu’nda yer almıştı.